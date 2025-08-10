Haapsalu lahel tekkis vesipüks

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 0:38

Sünoptik Kairo Kiitsak teatas oma FB lehel vesipüksist Haapsalu lahel. Täna õhtupoolikul tekkis neid seal lausa mitu.

Vesipüksi pildistanud Silja Aljasmetsa sõnul oli kahe vesipüksi vahe 15-18 minutit. Kolmas hakkas ka tekkima, aga lõpuni ei moodustunud.

Vesipüksid ehk pilvesambad on Eestis iga-aastased ja tüüpilised saarte läänerannikule. Vesipüksihooaeg on augustis ja septembris, kui vesi on soe, aga vee kohale võivad jõuda külmad õhumassid.

Mõnikord võivad tekkida vesipüksiseeriad: korraga tekib mitu vesipüksi või tekivad need üksteise järel.