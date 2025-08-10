Haapsalu lahel tekkis vesipüks

Lääne Elu

info@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit
0:00 / 0:38
Vesipüks Haapsalu lahel. Silja Aljasmets

Sünoptik Kairo Kiitsak teatas oma FB lehel vesipüksist Haapsalu lahel. Täna õhtupoolikul tekkis neid seal lausa mitu.

Vesipüksi pildistanud Silja Aljasmetsa sõnul oli kahe vesipüksi vahe 15-18 minutit. Kolmas hakkas ka tekkima, aga lõpuni ei moodustunud.

Vesipüksid ehk pilvesambad on Eestis iga-aastased ja tüüpilised saarte läänerannikule. Vesipüksihooaeg on augustis ja septembris, kui vesi on soe, aga vee kohale võivad jõuda külmad õhumassid.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mõnikord võivad tekkida vesipüksiseeriad: korraga tekib mitu vesipüksi või tekivad need üksteise järel.

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT