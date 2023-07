Väinamerel tekkis vesipüks

Pühapäeva õhtupoolikul kella viie paiku toimetas Väinamerel võimas vesipüks, mida jälgiti nii Muhu- kui ka Hiiumaal. Sellest kirjutas oma sotsiaalmeediapostituses sünoptik Kairo Kiitsak. Ta vahendas ka Katrin Rummu kell 17.05 Kuivastu sadamast suunaga Vormsi poole tehtud fotot. „Tingimused nende [vesipükside] tekkeks on olemas, lähipäevil samuti,” kirjutas Kiitsak.

Kiitsaku postitust kommenteeris ka suvehiidlane Kaie Josing, kes kirjutas, et tema abikaasa nägi sedasama vesipüksi Heltermaa sadamas kell 17.30 väljuvat laeva oodates. Arne Josing ütles Lääne Elule, et merel oli samal ajal äike ja ühtäkki tekkis vesipüks. Heltermaalt olnud vesipüks kaugel, Muhumaa pool. „Aga kui Kuivastust vaadata, siis paistis ta tõesti Vormsi poole,” nentis Josing. Tema sõnul on trombe ehk vesipükse mere peal periooditi ikka. „Ega seal midagi eriskummalist polnudki. Ta mingi aja oli ja siis hajus ära,” ütles Josing.