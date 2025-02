Vabariigi aastapäeva ilm tuleb võrdlemisi päikseline

Kuula artiklit, 3 minutit ja 1 sekundit 0:00 / 3:1



Homme keskpäeval, kui Haapsalu vabadussamba jalamile asetatakse vabariigi aastapäeva puhul pärgi, paistab Haapsalus päike ja on paar kraadi sooja, lubab riigi ilmateenistus.

Kuigi mööda Läänemerd liigub lõunast kirde poole soojust ja niiskust kandev madalrõhulohk, jääb vabariigi aastapäeval Eestit katma kõrgrõhuala lääneserv, mis toob Mandri-Eestisse üsnagi päikselist ilma.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, Lääne-Eestis vihma ja lörtsi, sekka võib tulla jäävihma ning varitseb jäiteoht. Puhub lõunakaaretuul 2–8, läänerannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, ida pool -5 kuni -9, saarte rannikul kohati kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva päeval on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2–8, läänerannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur jääb 0 ja +4 kraadi vahele.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 2–8, rannikul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -4 kuni +2, Ida-Eestis -5 kuni -10 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal jõuab saartele vihmasadu, mis levib õhtul mandrile. Puhub valdavalt lõunatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul pöördub tuul saartel edelasse. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis ka jäävihma ning varitseb jäiteoht. Puhub lõuna- ja edelatuul 2–8, öö hakul rannikul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +3, Ida-Eestis tuleb 1–7 kraadi külma. Kolmapäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka jäävihma ning on jäiteoht. Paiguti esineb udu. Puhub lõunakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi ning paiguti esineb udu. Puhub lõunakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele. Neljapäeva päeval on samuti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, õhtul mandril kohati ka lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9 m/s. Õhtul puhub saartel nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 1–5 kraadi.