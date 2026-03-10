Talv oli külm ja päikeseline

Talv. Foto: Malle-Liisa Raigla

Keskkonnaagentuuri andmeil oli tänavune talv normist külmem, sajuvaesem ja päikesepaistelisem.

Klimaatiline talv, mida loetakse esimese lumikatte moodustumisest ja külmadest ilmadest, algas tänavu detsembri viimasel nädalal.

Sulata päevi oli sel talvel rohkelt, Lääne-Nigula mõõtejaamas 57, Kasaris 56 ja Virtsus 53. Viimati oli samasugune talv aastate 2012–2013 vahel. Virtsu ja Lääne-Nigula sulata päevade rekordid – vastavalt 65 ja 60 päeva järjest alla 0 0C temperatuuri – jäävad siiski 1969/1970 talve.

Keskmine õhutemperatuur oli talvel -4,5 0C, mis on normist ligi kaks kraadi