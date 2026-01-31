Läänemaale anti külmahoiatus

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit 0:00 / 0:40

Keskkonnaagentuur on kogu mandri-Eestile andnud esimese taseme ilmahoiatuse.

Hoiatuse järgi langeb 1. ja 2. veebruari öösel õhutemperatuur 25-27 külmakraadini, kohati langeb temperatuur 30 miinuskraadinigi.

Merele on keskkonnaagentuur aga madala veetaseme tõttu 2. veebruarini ilmahoiatuse andnud. Hoiatuse järgi on Väinamerel veetase 40-55 sentimeetrit keskmisest madalam.

Viimaste ametlike vaatlusandmete järgi oli keskpäeval Haapsalus 15,2 kraadi külma, Lääne-Nigulas oli 12,4 külmakraadi.