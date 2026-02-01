Läinud öö oli selle talve kõige külmem

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit
0:00 / 0:48
Ilm on külm. Foto: Malle-Liisa Raigla
Läinud ööks oli keskkonnaagentuur andnud üle Eesti külmahoiatuse, mille järgi langeb öösel õhutemperatuur 25-27 külmakraadini.
Vaatlusandmete järgi oli Haapsalus külma kõige rohkem 1. veebruari hommikul kell 8. Sel ajal mõõdeti Haapsalus 23,6 külmakraadi. Samal ajal oli Lääne-Nigula vaatlusjaamas külma 22,4 kraadi.
Dirhami ja Virtsu vaatlusj
