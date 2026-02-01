Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu 106. aastapäeva

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 1 minutit ja 31 sekundit
0:00 / 1:31
Tartu rahu aastapäeva tähistamine Haapsalus eelmisel aastal. Foto: Malle-Liisa Raigla

Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu aastapäeva traditsiooniliste mälestushetkede ja küünalde süütamisega.

2. veebruaril tähistatakse Tartu rahulepingu 106. aastapäeva. Sel päeval heiskavad Eesti lipud kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja seltsid. Lipud heisatakse hiljemal

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT