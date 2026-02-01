Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu 106. aastapäeva

Kuula artiklit, 1 minutit ja 31 sekundit
0:00 / 1:31
Tartu rahu aastapäeva tähistamine Haapsalus eelmisel aastal. Foto: Malle-Liisa Raigla
Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu aastapäeva traditsiooniliste mälestushetkede ja küünalde süütamisega.
2. veebruaril tähistatakse Tartu rahulepingu 106. aastapäeva. Sel päeval heiskavad Eesti lipud kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja seltsid. Lipud heisatakse hiljemal
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam