Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu 106. aastapäeva

Tartu rahu aastapäeva tähistamine Haapsalus eelmisel aastal. Foto: Malle-Liisa Raigla

Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu aastapäeva traditsiooniliste mälestushetkede ja küünalde süütamisega.

2. veebruaril tähistatakse Tartu rahulepingu 106. aastapäeva. Sel päeval heiskavad Eesti lipud kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja seltsid. Lipud heisatakse hiljemal