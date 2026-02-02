Galerii: Lääne-Nigulas meenutati Tartu rahu

Kaire Reiljan

Foto Kaire Reiljan
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 24

 

Tartu rahu aastapäeva tähistamine Lääne-Nigulas Vabadussõjas langenute mälestussamba juures oli krõbedate külmakraadide tõttu sel aastal veidi tavapäratu. Hümn lauldi küll väljas mälestussamba juures ja sammas ehiti pärgade-küünaldega, kuid kõnede pidamiseks mindi sooja Lääne-Nigula kogudusemajja, kus pakuti teed ja kringlit.

Lääne-Nigula valla kultuuri- ja sporditöö nõunik Varje Paaliste ütles, et kui meil on võimalus tulla sooja tuppa, siis Vabadussõjas võitlesid noored mehed ja naised sellise

