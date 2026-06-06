Galerii: Lääne-Nigula osavaldade suvemängud võitis Oru

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Lääne-Nigula osavaldade suvemängud võitis tänavu Oru osavald. Foto: Juhan Hepner
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Laupäeval peetud Lääne-Nigula osavaldade suvemängud võitis Oru osavald. Teiseks tuli Taebla ja kolmanda koha sai Kullamaa.

Mõõtu võeti pendelteatejooksus, mälumängus, tänavahokis, rahvastepallis, tänavajalgpallis ja -korvpallis, võrkpallis, seiklusmängus, plangu

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