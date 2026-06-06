Galerii: Lääne-Nigula osavaldade suvemängud võitis Oru

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Lääne-Nigula suvemängud 2026 foto Juhan Hepner (65)
Lääne-Nigula osavaldade suvemängud võitis tänavu Oru osavald. Foto: Juhan Hepner
Lääne-Nigula suvemängud 2026 foto Juhan Hepner (2)
Oru osavalla võistkond. Foto: Juhan Hepner
Lääne-Nigula suvemängud 2026 foto Juhan Hepner (21)
Foto: Juhan Hepner
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Laupäeval peetud Lääne-Nigula osavaldade suvemängud võitis Oru osavald. Teiseks tuli Taebla ja kolmanda koha sai Kullamaa.
Mõõtu võeti pendelteatejooksus, mälumängus, tänavahokis, rahvastepallis, tänavajalgpallis ja -korvpallis, võrkpallis, seiklusmängus, plangu
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