Läänlased said Steni muinasjutuvõistlusel esimese ja kolmanda koha

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Kelia Sara Cleux (vasakul) ja Taiga Susi Ilomeel Kuuskman. Foto: Karola Ainson/Eesti lastekirjanduse keskus
Eesti lastekirjanduse keskuses kuulutati laupäeval, 6. juunil välja 34. Sten Roosi nimelise muinasjutuvõistluse võitjad. Esikolmikus oli kaks läänlast.
Tänavuse muinasjutuvõistluse esimese koha sai Kelia Sara Cleux Haapsalu linna algkooli 5. klassist muinasjutu „Kolm venda öötaeva kallal“ eest.
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Teise koha vääriliseks hindas žürii Tallinna reaalkooli 6. klass õpilase Tormi Küti muinasjutu „Laisk-Pärtel ja vilja saladus“. Kolmandale kohale tuli Taiga Susi Ilomeel Kuuskman Kullamaa-Risti kooli 5. k
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