Üle-eestilise kirjandusmängu võitsid Haapsalu lapsed

Laupäeval Tallinnas finaaliga lõppenud üleriigilise 3.-4. klasside õpilaste kirjandusmängu võitis Haapsalu linna algkooli võistkond.

Tallinnas peetud finaalis võtsid omavbahel mõõtu piirkondlike eelvoorude võtjad. Lõppvoorus osales 16 võistkonda 14 maakonnast ning Tartust ja Tallinnast.

Finaalis Läänemaad esindanud Haapsalu linna algkooli võistkonnas olid Inger Hein, Kelia Sara Cleux ja Britten Vikman. Neid juhendas Kadri Nõlvak. Teise koha pälvis Raplamaa võistkond Kohila mõisakoolist ja kolmandale kohale võitles end Põlvamaa võistkond Johannese Koolist Rosmal.

Juba seitsmendat korda aset leidva kirjandusmängu eesmärk on tekitada ja süvendada noortes lugemishuvi. Osalejad loevad mänguks valmistudes viimaste aastate jooksul ilmunud teoseid, mille on välja valinud lastekirjanduse eksperdid.

„Kirjandusmäng on suurepärane viis suunata noori lugema uuemat kirjandust ja panna neid just mõttega lugema, sest vastuste leidmine eeldab raamatuloo tundmist. Tänavu olid valikus viimase kolme aasta jooksul ilmunud head lasteraamatud. Tore, et noortele meeldib nuputada ja võistelda, kirjandusmängu puhul on aga lisaväärtuseks ka raamatute lugemine,“ märkis Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Päeva juhtisid näitlejad Merilin Kirbits ja Rauno Kaibiainen, kes võistluse vaheajal tegid lastega põnevat improteatrit.

Kirjandusmängu korraldab Eesti lastekirjanduse eskus koostöös maakondade keskraamatukogude, Tallinna keskraamatukogu ja Tartu linnaraamatukoguga.

Kirjandusvõistluse selle aasta raamatute valik:

Tiina Laanem „Liisu laseb jalga“ (Pegasus, 2024)

Jana Maasik „Neetud aare“ (Eesti Raamat, 2024)

Liis Sein „Mona erakordne ema“ (Pegasus, 2024)

Mari Teede „Ingmar ja meri“ (Tänapäev, 2023)

Ilmar Tomusk „Matemaatiline sõber. Marss Marsile“ (Tammerraamat, 2023)

Roberta Balestrucci „Annie. Pärituul taskus“ (Päike ja Pilv, 2024)

Sofia Chanfreau „Kaelkirjaku süda on uskumatult suur“ (Vesta, 2023)

Tomasz Malkowski „Lugu poisist, kes näeb kätega“ (Helios, 2024)

Luis Sepulveda „Lugu merikajakast ja kassist, kes ta lendama õpetas“ (Rahva Raamat, 2023)

Ali Standish „Uskumatud lood Baskerville Hallis“ (Varrak, 2024)