Haapsalu kõige nutikamad neljandikud õpivad Haapsalu põhikoolis

Nutikad neljandikud. Foto: erakogu

4. juunil toimus Haapsalu linna algkoolis õpilasvõistlus "4x4 nutikad neljandikud“, mille käigus panid õpilased proovile oma teadmised, oskused ja nutikuse.

Võistlusel osalesid Ridala põhikooli, Haapsalu põhikooli, Haapsalu linna algkooli ja Uuemõisa lasteaed-algkooli 4. klasside neljaliikmelised võistkonnad. Igat klassi esindas üks võistkond.

Üle koolimaja oli üles seatud kümme eriilmelist tegevuspunkti, kus õpilased said proovile panna nii õppeaasta jooksul omandatud teadmised kui ka üldised koostööoskused. Näiteks tuli lugeda pimedate punktkirja, määrata maailma mered ja m