Välisministeeriumi ametnikud külastavad Haapsalut

Välisministeeriumi kantseler Jonatan Vseviov Haapsalu linnavalitsuses. Foto: Juhan Hepner

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov saabus neljapäeval koos mõne lähema kolleegiga Haapsallu, et tutvuda sellega, mida on Haapsalul pakkuda Eesti välisteenistuse ja -poliitika vaates.

"Meie töö on esindada Eestit väljaspool Eesti territooriumi ja Eesti koosneb muu hulgas ka Eesti linnadest," märkis Vseviov. "Kui toome külalisi Eestisse, siis aitavad meie lugu rääkida ka meie linnad ja maapiirkonnad," ütles ta.

Ta ütles, et praegu tuntakse sageli huvi, kas Narvas on olukord stabiilne ja välisministeeriumi esindajad