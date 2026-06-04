Suvevolle hooaeg on avatud

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Suvevolle etapp Taeblas. Foto: Taebla volle ühismeedialeht

Teisipäeval algas Eesti võrkpalli liidu korraldatava suvevolle uus hooaeg. Suvevolle toimub 16. korda ja ka ametlikke suvevolle võistluspaiku sellel aastal on 16.

Lisaks Taeblale Tallinn Pirita, Tallinn Haven Kakumäe, Kloogaranna, Kiili, Paide, Hiiumaa, Kohila, Põltsamaa, Rakvere, Tartu, Võru, Kääriku, Viljandi, Tõrva ja uue kohana Nõo etapp.

Kõikides nimetatud paikades pannakse pall mängu teisipäeva õhtul kell 18 ja mängitakse korraldajate poolt välja pandud auhindadele.

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Taeblas avaetapi nimisponsoriks oli Rannarootsi Lihatööstus. Suvevolletama kog