Taebla suvevolle tõmbas otsad kokku, võidu võtsid Pals ja Priske

Enn Kerge

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Taeblas mängiti eile suvevolle viimane, kaheksas etapp. Suvevolle hooaja võitjaks krooniti Sirvi Pars ja Raivo Priske

Viimasele etapile meelitas ilus ilm kohale 33 vollesõpra, kellest moodustati neli nais- ja viis meeskonda. Paremuse selgitamiseks kasutati turniirisüsteemi.

Seekordse etapi võitis naiskond, kus mängisid Aive Aljaste, Berit Korindt, Maarja Tuul ja Nelli Saarkoppel.

Teise koha said Evelin Merilainen, Helen Jakobson, Riina Suits ja Sirle Korm ning kolmanda Sirvi Pals, Reilika Pikerpõld, Tiia Laidinen ja Martta Kettunen.

Võidumeeskonnas mä

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