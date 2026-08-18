Timo Lehtimäki tegi Kiltsi raja mitteametliku rekordi

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Kiirendusspordi EMV III etapp foto Juhan Hepner (30)
Timo Lehtimäki Top Fuel kiirendusauto. Foto: Juhan Hepner
Kiirendusspordi EMV III etapp foto Juhan Hepner (32)
Timo Lehtimäki Top Fuel kiirendusauto. Foto: Juhan Hepner
Kiirendusspordi EMV III etapp foto Juhan Hepner (36)
Timo Lehtimäki pärast sõitu. Foto: Juhan Hepner
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Soomlane Timo Lehtimäki läbis laupäeval oma 10 000hobujõulise Top Fuel kiirendusautoga Kiltsi lennuväljal veerand miili vähem kui kuue sekundiga, kuid ametlikku rekordit kirja ei saanud.
Nädalavahetusel peetud kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste (EMV) eelviimasel etapil sai veerandmiilisel ehk veidi enam kui 400meetrisel rajal lisaks võistlusklassidele näha ka maailma
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