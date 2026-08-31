Galerii: kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste finaalide päev Kiltsi lennuväljal

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kiirenduse finaalid foto Juhan Hepner (65)
Foto: Juhan Hepner
kiirenduse finaalid foto Juhan Hepner (33)
Foto: Juhan Hepner
kiirenduse finaalid foto Juhan Hepner (110)
Foto: Juhan Hepner
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Nädalavahetusel peeti Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste tänavuse hooaja viimane etapp, kus Riivo Sinijärv ja Deivid Urbus tegid uue rekordi.
Laupäeval tegi võistlusklassis Outlaw Extreme konkureeriv Riivo Sinijärv juba esimesel kvalif
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