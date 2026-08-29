Läänemaa jalgpalliklubi jäi vastastele alla

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Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond jäi laupäeval koduväljakul peetud teise liiga 20. mängul vastastele Rakvere JK Tarvasele 0:3 alla.
„Vastane ei võitnud seda mängu, meie kaotasime,” ütles võistkonna peatreener avid Cabildo García.
Esimese värava said vastased kirja juba mängu kolmandal minutil ja seisul 1:0 mindigi poolajale.
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Mängu 56. minutil jäi Rodrigo Silval penalti realiseerimata, kümme minutit hiljem aga said just penaltilöögist vastased k
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