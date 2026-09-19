Norra ettevõte hakkab Risti andmekeskust arendama

Sunly hakkab Risti hübriidparki 180 MW andmekeskust rajama koos Norra börsiettevõttega Magnora Data Center ASA (MDATA).

„Magnora toob projekti Põhja-Euroopa andmekeskuste parima praktika,” ütles Sunly energiakeskuste arendusjuht Kaarel Aus.

MDATA on andmekeskuste projektide arendaja ja andmekeskuste tegevuste omanik Põhja-Euroopas ja Itaalias. Aus tõi välja, et põhjamaade andmekeskuste turg on küllastunud ja investorid otsivad uusi asukohti. „Risti on ainulaadne asukoht: kõrvuti Baltikumi suurima päikesepargiga, olemas vajalikud võrguühendused ja kiudoptiline ühendus Helsingisse alla 5 millisekundi,” ütles ta.

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„See sobib hästi suurte operaatorite vajadustega,” ütles MDATA juhatuse e