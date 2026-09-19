Posti tänava remont venib

Eelmisel nädalal algama pidanud Posti tänava garantiitööd on toppama jäänud. Posti tänava asfalteeritud osa parandamine toimub tõenäoliselt järgmise nädala jooksul, seda on linnavalitsusele kinnitanud ka alltöövõtja.

Abilinnapea Peep Aedviiru sõnul arutati neljapäeval ja reedel ehitajaga, kuidas parandada kallakut, mis on asfalteeritud osa lõpus ja kivitee alguses. „See on normist väljas, liiga järsk,” ütles ta. „Tuleb leida lahendus, kuidas seda teha.”

Ka vuugisegu on Aedviiru sõnul ehitajal olemas ja sügisel vahetatakse see välja. Millal täpselt ehitus algab, ta veel öelda ei osanud. „Hoiame kätt pulsil.”

Lisaks lähevad ümbertegemisele ülekäigurajad.

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2022. aasta suvel valminud Po