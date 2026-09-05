Ministeeriumi segane sõnum andis Haapsalule alusetut lootust

Haapsalu linnavalitsusele tuli üllatusena kliimaministeeriumi seisukoht, et riiklik meede, kust loodeti sama ministeeriumi soovitusel Herjava veemure jaoks raha küsida, ei ole selleks üldse mõeldudki.

Haapsalu linnavolikogu tegi aprillis otsuse, et Herjava veesüsteemi rajamise eeltööde jaoks küsitakse 80 protsendi ulatuses toetust. Omaosalus pidi tulema linnaeelarvest. Toetuse abil taheti muuta linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava ning projekteerida Herjava reoveekogumisala.

Suvel selgus aga, et raha polegi kusagilt küsida, sest too taotlusvoor oli mõeldud ainult vee-ettevõtete konsolideerumise toetuseks.

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„Hästi lühidalt kokku võttes: kõigepealt ütles kliimaministeerium, et see meede on selleks, et teha asju nagu Herjava eeltööd. Siis analüüsisid samad inimesed hiljem ja ütlesid, et meetmest ei ole võimalik sellist asja küsida. Olime kogu kevade usus, et saab sealt raha küsida. Hakkasime toimetama, tegime ettevalmistused ära ja siis tuli selline üllatus,” rä