Matkaautod tasusid linnale tuhandeid eurosid

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Tänavu suvel parkis Haapsalus 763 matkaautot, kes maksid parkimise eest ligi 7000 eurot.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir täpsustas, et üks sõiduk võis parkida mitu päeva, kuid see on kirjas ühe parkimisena.

Kogukulu matkaautode parkimisalale oli 13 200 eurot. Selle hulka kuuluvad märgistusele kulunud summad, WC ümberehitamine, purgimisvõimaluse loomine ja arenduskulud.

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Aedviir arvas, et kahe aastaga jõutakse plussi, sest tänavu loodi tasuline matkaautode parkimine juuli alguses, kuid päriselt sai see tööle alles juuli keskpaigas.

Parkimiskontrolli andmeid aga linnavalitsusel praegu veel pole, sest kontroll kestab kuu lõpuni. „Selle eesmärk on linnapildi korrastamine, mitte trah