Linn plaanib Jõõdre kergliiklusteed

Aastaid jutuks olnud Jõõdre kergliiklusteega soovib linnavalitsus taas algust teha.

Nii on eelarvestrateegias 2028. aastal kirjas Lihula maantee remont koos kergliiklustee rajamisega, et parandada piirkonna ühenduvust ning suurendada jalakäijate ja jalgratturite ohutust.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul on Lihula maantee suunal käimas mõõdistamine, et rajada sinna kergliiklustee. Kõigepealt on Aedviiru sõnul plaanis tee ehitada Raudtee ja Pargi tänava ristmikult Lihula maantee viimaste majadeni, kuid pikem eesmärk on siiski rajada kergliiklustee Jõõdreni.

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Aedviir tunnistas, et tee on pikalt olnud arutlusel, kuid seni pole suudetud seda ehitada. Tee-ehituse teeb keeruliseks see, et see läheks üle eramaade, kuid mõni maaomanik on olnud ehitamise vastu. „Alustame uuesti läbir