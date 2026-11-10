Veerandsada autojuhti sai suvel trahvi

Kuula artiklit, minutit ja sekundit

Juuni algusest septembri lõpuni Haapsalus kestnud parkimiskontrolli tulemusel kirjutas parkimist kontrollinud AS Ühisteenused valesti parkinud autojuhtidele välja 28 leppetrahvi.

Haapsalu linnakeskkonna nõuniku Annika Selarti teatel tunnistati koostatud leppetrahvidest kolm vaideotsusega kehtetuks ning ühel juhul kirjutati välja hoiatus.

Kokku kontrolliti suve jooksul 61 sõidukit. „Leppetrahvi ei vormistatud juhtudel, kui sõidukijuht jõudis kontrolöri juurde päringu tegemise ajal ning parkis sõiduki ümber parkimiseks lubatud alale,” ütles Selart.

Artikkel jätkub peale reklaami

Vahetult pärast kontrollaja lõppu ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir, et lootis kontrolöridest enamat. Suve jooksul tuletas linnavalitsus Ühisteenustele mitu korda meelde, et nad peaksid sagedamini Haapsalus käima.

Küll aga ei ole