Perearstid hakkavad neljapäeval vaktsineerima

Haapsalu perearstid ütlesid kui ühest suust, et gripivaktsiin jõuab nendeni kolmapäeval ja esimesed kaitsepookimised tehakse neljapäeval.

„Neljapäeval käärime käised üles ja hakkame vaktsineerima,” ütles Haapsalu perearst Marika Laar. Et gripivaktsiinid saabuvad kolmapäeval ja süstima hakatakse neljapäevast, kinnitasid samuti perearstid Andri Meriloo ja Helle Saarsoo.

Kõik perearstid ütlesid, et iga päev helistatakse ja küsitakse vaktsiini kohta. „Ometi on üks asi defitsiit. Kui midagi on defitsiit, siis seda tahetakse,” ütles Saarsoo.

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Perearstid tellisid nimistu kohta 200–250 doosi gripivaktsiini. Järgmine kogus peaks saabuma novembri teises pooles.

Laar ütles, et igale päevale on plaanitud paar-kolm tundi vaktsineerimist. Meriloo sõnul on vaktsiinist huvitunutest tehtud nimek