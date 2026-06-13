Kaheksa Läänemaa perearsti said hea töö eest preemiat

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Perearst Andri Meriloo. Andra Kirna

Terviseamet premeerib Läänemaal kaheksat perearsti mulluse hea töö eest tuhandete eurodega.

Parimad perearstide meeskonnad tuvastas tervisekassa nende kvaliteeti hinnates. Läänemaalt saavutasid kõrge taseme perearstid Sirje Jupits, Helle Saarsoo, Krista Raag, Marika Laar, Madis Tiik, Andri Meriloo, Džamilja Rustamova ja Triin Altmäe.

Kokku said Läänemaa perearstid ligi 60 000 eurot preemiat.

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Võrreldes mulluste preemiasaajatega jäi nende seast välja perearst Piret Mets ning lisandusid Risti, Kullamaa ja Martna perearstid Džamilja Rustamova ja Triin Altmäe.

Läänemaal tegutseb 12 perearstinimistut ehk preemia sai kaks kolmandikku nimistuist. See on maakondade võrdluses