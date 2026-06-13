Vargad rüüstavad Risti päikeseparki

Risti külje alla ehitatavas Sunly päikesepargis käivad regulaarselt kaablivargad, kes on ettevõttele tekitanud mitmekümne tuhande euro eest kahju.
„Eelmise aasta augustis hakkas peale, üle kümne korra kindlasti,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits.
Viimati alustas politsei kaablivarguse asjus menetlust kolmapäeval, kuid vargused toimusid mai lõpus, 27. ja 29. mail. „Ei kutsu sündmuskohale, jälgi võtta pole võimalik, teevad avalduse päevi hiljem,” rääkis Palmits.
Seetõttu tuleb Palmitsa sõnul vargused tuvastada turvakaamera salvestistele ja töötajate ütlustele tuginedes.
„Politsei on kogunud sündmuskohalt tõendeid ja töö kuritegude toimepanijate tuvastamiseks k