Haapsalus aknaid lõhkunud tüdrukud said karistada

Allikapaviljon pärast kevadist lõhkumist. Foto: Kaire Reiljan

Kevadel Haapsalus aknaid lõhkunud alaealistele tüdrukutele on kohus karistuse määranud – üks on suunatud kinnisesse lasteasutusse, teine peab aasta jooksul käima käitumiskontrollis.

Tänavu 29. märtsil sai politsei teate, et keset päist päeva on puruks loobitud promenaadil asuva Allikapaviljoni ning veel kolme hoone – kuursaali ja kahe eramaja – aknaid. Lõhkumisega tekitatud kahju oli kokku üle 9000 euro.

Lisaks akende lõhkumisele olid tüdrukud kohtu all süüdistatuna omavolilises sissetungis eluruumi. Tänavu veebruaris olid nad lõhkunud külaliskorter