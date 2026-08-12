Juulis registreeriti Läänemaal kaheksa sündi

Tänavu juulis registreeriti Läänemaal kaheksa lapse sünd, mida on kuue võrra vähem kui eelmise aasta juulis.

Seitsme kuuga on Läänemaal sündinud 49 last, 21 last vähem kui mullu samal ajal. Kõige rohkem on tänavu lapsi sündinud mais, 12. Kõige vähem aga märtsis kui Läänemaal sündis vaid kaks last.

Üle Eesti registreeriti juulis 783 lapse sünd, kellest 389