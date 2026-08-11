Läänemaa saab uue bussivedaja

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Tuleva aasta augustist hakkab Läänemaa avalikel bussiliinidel teenindama senise MK Reisid OÜ asemel AS GoBus.
Põhja-Eesti ühistranspordikeskus sõlmis eelmisel nädalal AS-iga GoBus 10aastase lepingu, mis hakkab kehtima järgmise aasta 1. augustil.
Uue bussivedaja leidmine venis: mullu detsembris lõppenud esimese hanke kuulutas ühistranspordikeskus luhtunuks, sest esitatud pakkumised ületasid lepingu eeldatavat maksumust. Teine hange lõppes viie pakkumisega märtsi alguses, kuid see vaidlustati. Juuni alguses otsustas hankekomisjon jätta kaebus rahuldamata
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