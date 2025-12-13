Läänemaa saab uue bussivedaja

15 aastat on Läänemaa avalikke liine teenindanud MK Reisi bussid. Foto Malle-Liisa Raigla

Sel nädalal lõppenud Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse hankele, mis otsis Läänemaa bussiliinidele uut vedajat, laekus kolm pakkumist, nende seas ei olnud seni suurimat vedajat MK Reis OÜd.

„Hanke tingimused olid sellised, et ei pakkunud enam huvi osaleda,” ütles MK Reis OÜ juht Margus Korka.

MK Reis on avalike bussiliinide vedaja Läänemaal olnud 2010. aasta suvest. „Praegu täidame teist lepingut,” ütles Korka.

Oma pakkumise esitasid hankele praegu osaliselt avalikke liine teenindav GoBus ning Hansabuss ja Atko Grupile kuuluv ATG Bussipark. Kes neist hankel edukaim oli, pole veel otsustatud.

„Arutame järgmisel näda