Läänemaa koolitüdruku muinasjutust sai lasteooper

Gerli Grau. Foto Andra Kirna

Kolmapäeval esietendus muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) suures saalis Rein Rannapi lasteooper „Metsalaulupidu”, mille libreto on praegu Läänemaa ühisgümnaasiumis õppiva Gerli Grau muinasjutu ainetel kirjutanud Leelo Tungal.

Grau sõnul tundub talle ikka veel ebareaalne, et tema tekst paljude hulgast välja valiti. Ometi on ta juba ligi aasta teadnud, et see ooperiks saab. „Loomulikult teadsid pere ja kõige lähemad sõbrad, aga avalikult ma seda välja öelda ikka ei julgenud,” tunnistas ta Lääne Elule.

Grau on juba saanud vaadata lasteooperi proovi. „Muinasjutust on saanud ilus ja vahva asi,” ütles ta, lisades, et tundis oma loo ära küll.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kui Grau „Metsalaulupeo” kahe aasta eest