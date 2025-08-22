Läänemaa valis aasta õpetajad

Elutööpreemia pälvis Palivere kooli kauaaegne õpetaja Margit Ülevaino, Läänemaa aasta õpetaja tiitli sai Oru kooli matemaatikaõpetaja Kait Kleemann.

„Ei ole ju Sten Roosi muinasjutuvõistluse aeg,” ütles Ülevaino imestunult, kui Lääne Elu talle neljapäeval helistas. Ülevaino õpilased on muinasjutukonkursilt noppinud auhindu aasta-aastalt, tänavu juunis tuli peavõit teist aastat jutti.

Eile pälvis 40 aastat klas

