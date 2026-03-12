Suurem osa koole jätab tundide algusaja muutmata

Haapsalu linna algkooli õpilased lähevad sügisel senisest 20 minutit hiljem kooli. Foto: Malle-Liisa Raigla

Senisest hiljem saavad uuel õppeaastal kooli minna Haapsalu linna algkooli ja Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased.

Teistel koolidel jääb kas tundide algusaeg samaks või ei ole neis veel otsust langetatud.

Ainus kool, kes kindlasti lükkab tundide alguse kella üheksaks, nagu seadus sätestab, on Läänemaa ühisgümnaasium.

„Plaanime alustada nii, nagu määruses kirjas. Hoolekogu pole ühtki teist ettepanekut teinud,” ütles ühisgümnaasiumi direktor Gina Metssalu.

Metssalu sõnul lähtub kool uuringuist, et tundid