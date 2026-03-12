Lääneranna võtab 1,2 miljonit eurot laenu

Lääneranna gümnaasiumi spordipäev. Foto: Lääneranna gümnaasium

Lääneranna vallavolikogu tänasel istungil otsustavad volinikud, kas võtta 1,2 miljonit eurot laenu.

Sisuliselt on tegu sama laenuga, milleks eelmine vallavõim kaks korda luba ei saanud, sest volikogus ei õnnestunud kvoorumit kokku saada. Et laenu võtta, pidanuks otsuse poolt olema 11 volinikku. Septembris oli otsuse poolt üheksa, oktoobris kümme volikogu liiget. Hääli ei saadud kokku, sest toonase koalitsiooni liikmed ei tulnud istungile kohale.

Täna on 1,2 miljoni euro suurune laen taas päevakorras, sest investeeringuteks raha ei jätku. Lõviosa ne