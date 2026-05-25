Lääneranna gümnaasium sai auvilistlase

Luule Komissarov on Lihula gümnaasiumi esimene auvilistlane. Foto: Merike Pikkmets

Lääneranna gümnaasiumi esimene auvilistlane on näitleja Luule Komissarov, kes lõpetas Lihula keskkooli 1961. aastal.

Koolidirektor Rasmus Lippur ütles, et idee tuli seoses kooli 240. sünnipäevaga 23. mail. „Mõtlesime, et paljudel koolidel on auvilistlased, aga meil pole,” ütles ta.

Lihula keskkooli 19. lennu vilistlase Komissarovi nimi oli Lippuri sõnul esimene pakutu. „Kõik olid sellega nõus,”