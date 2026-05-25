Lääneranna maadlustüdrukud tegid EMil uskumatu tulemuse

Kuula artiklit, 3 minutit ja 24 sekundit

Mia-Jessica Mölder ja treener Janar Sõber. Foto: erakogu

Lääneranna spordikooli maadleja Mia-Jessica Mölder võitis Bulgaarias U15 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali ning medalimatšideni jõudsid ka sama spordikooli õpilased Marleen Takk ja Johanna Tšekenjuk.

„Emotsioonid on natuke vastakad. Ühest küljest on väga hea meel, teisest küljest ma ju tegelikult tean, milleks need tüdrukud võimelised on,” kommenteeris võistlustel kaasas käinud Lääneranna spordikooli dire