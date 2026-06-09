Läänemaa jalgpalliklubi kaotas 12 väravaga

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Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond kaotas pühapäeva õhtul Tallinnas peetud teise liiga mängu võistkonnale Tallinna FC Placet 12:0.

Vastased said esimese värava kirja mängu 8. minutil. Poolajale mindi juba seisul 7:0. Vastased jätkasid väravate löömisega ka teisel poolajal ning mäng lõppes seisuga 12:0.

12 mängu järel on Läänemaa jalgpalliklubi saavutanud liigas ühe viigi, ülejäänud mängud on kaotatud.

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Läänemaa jalgpalliklubi järgmine mäng on 13. juunil koduväljakul kui vastaseks on Paide linnameeskonna U21 võistkond.