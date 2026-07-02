Jalgpallifestivali võit jäi koju

Kuula artiklit, 1 minutit ja 51 sekundit
0:00 / 1:51
Haapsalu jalgpallifestivali autasustamistseremoonia. Foto: erakogu
Viiendat korda peetud rahvusvahelise jalgpalliturniiri Haapsalu Football Festival vanima vanuseklassi võitjaks tuli Läänemaa jalgpalliklubi võistkond.
2012.–2013. aastal sündinute vanusegrupis said läänlased alagrupis kolm võitu ja ühe viigi. Poolfinaalis võideti Harju JK Laagri 5:2 ning finaalis Viimsi MRJK penaltitega 3:2 (normaalaeg 1:1). Võistkonna parimaks mängijaks tunnistati Braien Lumiste.
Kõige nooremate (kuni 2017) vanusegrupis võitis Keila jalgpalliklubi finaalis Tallinna Kalevi II võistkonda 3:0. Aasta vanemate finaalis läks esikoht
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam