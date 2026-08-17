Andres Ruubas: Läänemaa inimesed ootavad Tallinna–Haapsalu rongiühenduse taastamist

Ühistranspordireformi koosloomeprotsessi käigus joonistus välja, et Läänemaa inimesed ootavad pikisilmi rongiühenduse taastamist, mis on nende jaoks mitte nostalgia, vaid piirkonna arengu küsimus.

Seniks, kuni rongiliiklust oodatakse, saab olemasolevat Läänemaa bussiliinivõrku parandada. Haapsalu kõrval peab teiseks oluliseks transpordisõlmeks kujunema Turba, mis omab taktipõhist rongiühendust pealinnaga ning kust jõuab Balti jaama umbes tunniga. Nii on Turbal suur potentsiaal saada tõeliseks taktisõlmeks, võimaldaks sujuvaid ümberistumisi nii Haapsalu kui ka Lihula suunal.

Praegu vaevab Läänemaa ühistransporti erinevate bussiliinide vähene seotus ning kehvad ühendused naabermaakondade