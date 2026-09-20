Galerii: Haapsalu raudteejaamas oodati rongi

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Pühapäeval kell 12 kogunesid Haapsalu raudtee taastamise toetajad Haapsalu raudteejaama, et oodata ühiselt rongi.

Viimane reisirong sõitis Haapsallu 22. septembril 1995, mis tähendab, et tänavu möödub 31 aastat reisirongiliikluse lõppemisest Haapsalu liinil. Juba aastaid septembris seda üritust organiseerinud Aita Mölder ütles Lääne Elule, et rongid on talle südamelähedased olnud noorusest saadik.

"Käisin rongiga koolis iga päev Tartus, olen elanud Tõ