Raudteejaamas astub üles viis eriilmelist ansamblit

Curly Strings esineb tänavu Haapsalu raudteejaamas, mullu nägi neid Valgete ööde festivalil Haapsalu piiskopilinnuses. Foto: Gunnar Laak/Valgete ööde festival

16.–21. juulil toimuvad Haapsalu raudteejaamas perroonikontserdid, kus esineb viis eri muusikakollektiivi.

Nädala jooksul astuvad üles RaudSaller (Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud), Naised Köögis, Kukerpillid, Curly Strings ja Sadu. Kontserdisarja korraldaja Aarne Valmise sõnul mängis kollektiivide valikul tähtsat rolli nende eriilmelisus ja mitmekesisus, et kõik leiaksid midagi kõnetavat. Otsuste tegemisel lähtus ta ka iseenda muusikalistest eelistustest.

„Eri publikule meeldivad erinevad asjad. Pealegi olen nende