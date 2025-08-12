Poola suursaadik avas tippkunstniku näituse

Poola suursaadik Artur Orzechowski avas reede õhtul Haapsalu raudteejaamas kuulsa raamatuillustraatori Joanna Concejo piltide näituse „M nagu meri”.

Concejo näitusel on eksponeeritud visandeid ja valminud illustratsioone 2021. aastal ilmunud näitusega sama nime kandvast raamatust (poola keeles „M jak morze”), aga ka illustratsioon Nobeli kirjanduspreemiaga pärjatud Olga Tokarczuki