Lihula majatehas näeb tänavu kasvu

Möödunud aastal käivet kaotanud Lihula majatehas Greencube näeb ostjate huvi kasvu ja ootab paremat majandustulemust.

„Selgelt on aktiivsuse märke näha, inimesed on enesekindlamad,” ütles Greencube OÜ juhatuse liige ja omanik Henri Bekmann nädalavahetusel korraldatud ettevõtte avatud uste päeval Lääne Elule. „Tundub, et ebakindluse aeg on läbi saamas või juba läbi saanud.”

„Klientide voog on tänavu palju suurem, nende huvi on suurem ja nende plaanid on suuremad,” rääkis ta.

Neljatunnisel avatud uste päeval said kliendid uudistada saunade, suvilate ja elamute näidiseid. Üritus meelitas Bekmanni sõnul üllatavalt palju inimesi kokku.

„Olen ise ka