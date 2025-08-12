Virtsu ja Lõpe koolimaja võib oodata lammutamine

Lääneranna vallavalitsus küsib liginullenergiahoonete meetmest 2,8 miljonit eurot ning lubab toetuse saamisel lammutada kaks koolihoonet: Virtsu ja Lõpe.

„Kui me sellest meetmest raha ei saa, siis ei lammuta me midagi,” ütles Läänerana vallavanem Ingvar Saare. Kas vald toetusraha saab, selgub tema sõnul ehk novembriks.

„Hindamiskriteeriumina on üks asi, et mida rohkem ebaefektiivse energiakasutusega hoone