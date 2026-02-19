Metskülast saab taas vallakool

Metsküla kooli lapsed vastlapäeva pidamas. Foto Kaarel Kaisel

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits (Isamaa) ütles, et ei näe takistusi, et kaks aastat erakoolina tegutsenud Metskülast saaks taas munitsipaalkool.

MTÜ Metsküla Kool otsustas munitsipaalkooli kasuks pühapäeval ühingu üldkoosolekul. Kooli tulevikku arutati, sest Metsküla kooli sulgenud ja erakooliks sundinud valimisliit ei ole valimiste järel enam võimul. 2026. aasta 1. septembrist loodetakse pärast kolme aastat jätkata taas vallakoolina: koolipidaja oleks jälle kohalik omavalitsus, mitte mittetulundusühing.

„Just saavutasime teatava stabiilsuse. Nüüd läheb elu jälle põnevaks,” ütles Metsküla kooli direktor Pille Kaisel Lääne Elule eile naljaga pooleks.

Kooli jaoks parem

MTÜ Metsküla Kool juhatuse liige Püü Polma ütles Lääne Elule, et arutelu keskendus ennekõike sellele, mis oleks koolile parem ja mis annaks suurema kindluse, et hariduse an