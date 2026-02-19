Eesti sünnipäeva saab Läänemaal tähistada nädal aega

Päikeseline ilm tõi mullu haapsalu lossiplatsile vabariigi aastapäeva tähistama rohkelt inimesi. Foto Kaire Reiljan

Lähenev Eesti vabariigi aastapäev tähendab, et aeg on välja otsida rahvuslikud mustrid ning hoolitseda selle eest, et peolauas vürtsikilust ja mustast leivast puudu ei tuleks.

Eesti 108. sünnipäeva tähistatakse üle Läänemaa hommikuste lipuheiskamiste, mälestushetkede, rahvuslike kokkusaamiste, kontsertide ja pidulike vastuvõttudega. Üritusi jagub terveks nädalaks.

Haapsalus on vabariigi aastapäeva kese traditsiooniliselt 24. veebruaril toomkirikus ja Lossiplatsil.

Toomkirikus algab kl 11 kontsert-jumalateenistus, kus esineb naiskoor Kaasike Sirje Kaasiku juhatusel ning teenivad õpetaja Mart Salumäe ja organist Lea Salumäe. Kõne peab Läänemaa ühisgümnaasiumi kõnevõistluse võitja Ron Rääli.

Keskpäeval marsivad Lossiplatsile kaitseliidu Lääne maleva üksused. Vabadussõjas langenute mälest