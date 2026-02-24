Galerii: Vormsi alustas riigi sünnipäeva päikesetõusuga

24. veebruaril kell 7.37, kui Vormsil tõusis pilve taga päike, heisati vallamaja ees Eesti lipp. Esimest korda alustati riigi sünnipäeva lipuheiskamisega päikesetõusul, millele tuli kaasa elama ligi 40 vormsilast.

Eesti Vabariigi 108. sünnipäeva tähistati Vormsil mitmes etapis: päikesetõusul lipu heiskamine, keskpäeval koguneti Vabadussõja mälestuskivi juurde ning pärast seda toimus aktus rahvamajas.

