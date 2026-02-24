Galerii: Vormsi alustas riigi sünnipäeva päikesetõusuga

Kuula artiklit, 3 minutit ja 15 sekundit
vabariigi aastapäev vormsil_egonerkmann (1)
Foto: Egon Erkmann
vabariigi aastapäev vormsil_egonerkmann (2)
Foto: Egon Erkmann
vabariigi aastapäev vormsil_egonerkmann (3)
Foto: Egon Erkmann
24. veebruaril kell 7.37, kui Vormsil tõusis pilve taga päike, heisati vallamaja ees Eesti lipp. Esimest korda alustati riigi sünnipäeva lipuheiskamisega päikesetõusul, millele tuli kaasa elama ligi 40 vormsilast.
Eesti Vabariigi 108. sünnipäeva tähistati Vormsil mitmes etapis: päikesetõusul lipu heiskamine, keskpäeval koguneti Vabadussõja mälestuskivi juurde ning pärast seda toimus aktus rahvamajas.
Vallavanem Erik
