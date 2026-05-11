Vormsi vallavanem pani päeva pealt ameti maha (täiendatud kl 13.45)

Erki Savisaar.

Vormsi vallavolikogu vabastas täna hommikul ametist endisest keskkonnaministrist vallavanema Erki Savisaare (Keskerakond) ja määras tema kohuseid täitma kunagise vallasekretäri Eidi Lehe.

Lääne Elule teadaolevalt andis Savisaar lahkumisavalduse, sest muidu oleks teda oodanud umbusaldusavaldus. Savisaare endaga ei õnnestunud Lääne Elul ühendust saada, Savisaar telefoni ei võtnud.

Vormsi vallavolikogu esimees Tanel Viks (Isamaa) ütles Lääne Elule, et ei oska võimalikku umbusaldusavaldust kuidagi kommenteerida. Küsimusele, kas vastab tõele, et ta ei olnud vallavanema tööga rahul, vastas Viks umbmääraselt, et emotsioone, ühe- või teistsuguseid, ikka tekib. „Maailm ei ole lineaarne, vaid sinusoidne,” märkis Viks.

Savisaare hilisõhtul saadetud lahkumisavalduse leidis Viks, kui avas täna varahommikul arvuti. Küsimusele, kas lahkumine tuli ootamatult, vastas Viks, et sellised avaldused kipuvad ikka ootamatult tulema.

Mõne tunni pärast Vormsi vallavolikogu istungi päevakorra kinnitamise eel luges Viks viis kuud valda juhtinud Savisaare lahkumisavalduse ette.

