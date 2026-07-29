Olavipäev seob mineviku, oleviku ja tuleviku

Egon Erkmann

Foto Egon Erkmann
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Vormsil tähistati 29. juulil juba 37. korda olavipäeva. Olavipäeva tähistamise traditsioon sai alguse Püha Olavi kiriku taaspühitsemisest 1990. aastal. Vormsi kiriku, vallavalitsuse, Vormsi kodukandi ühingu ja vormsilaste koostöös sündiv tähtpäev on Vormsi jaoks endiselt märgiline.

Päev algas rahvamajas vabas vormis hommikukohviga, kuhu igaüks sai tulla endale sobival ajal. Keskpäevasel jumalateenistusel Püha Olavi kirikus pidas muheda jutluse Saare-Lääne piiskop Anti Toplaan, mille tõlkis rootsi keelde Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson.

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